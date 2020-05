Il faudra aller à la pharmacie avec un courrier de la ville et la carte d'identité du chef de ménage à partir du 18 mai.

150.000 masques sont produits pour la Ville de Namur. Ils sont mis gratuitement à disposition des quelque 98.600 citoyens âgés de 12 ans et plus. Une première phase de distribution a débuté ce lundi pour les 10.000 premiers masques disponibles en priorité aux familles les plus précarisées, aux bénéficiaires du revenu d’intégration sociale, aux sans-abris, aux personnes devant aller travailler en transport en commun et aux Namurois gravement malades sur base d’un certificat médical.

Le reste de la population namuroise sera servie à partir du 18 mai (reprise des écoles et visites en famille). Le bourgmestre de Namur a détaille ce mercredi les modalités pratiques de l'opération. Tous les masques lavables et réutilisables distribués par la ville de Namur répondent tous à la norme de qualité française AFNOR, qui fait autorité en Europe et qui sert de référence aussi au niveau belge. La distribution passera par les pharmaciens qui donneront les indications pour utiliser le masque de manière adéquate pour se protéger et protéger les autres.

"Il eut été aberrant de demander à tous les Namurois de se présenter à l’Hôtel de Ville pour récupérer leurs masques et non confirme aux mesures de distanciation sociale. Livrer ces masques par la Poste était peu réaliste à Namur pour 112.000 habitants: au-delà du coût astronomique, cela aurait nécessité de faire des paquets sur mesure en fonction de chaque composition de ménage, une grande manipulation tout au long de la chaine de distribution, un travail éreintant pour les facteurs", insiste Maxime Prévot.

Mais l'élément principal qui motive la distribution en pharmacie est "d'offrir à chaque citoyen la possibilité d’être adéquatement conseillé par des professionnels de la santé, notamment sur le bon usage et le bon entretien des masques. Car, soyons clairs : le porter ne suffit pas à protéger", précise le bourgmestre. "Nous mettrons des masques à disposition des pharmaciens dès le 18 mai. Mais il est tout à fait inutile de se précipiter ce jour-là, dans une grande cohue, vers votre pharmacien habituel, car il ne disposera pas de masques en suffisance pour livrer tut le monde en l’espace d’un seul jour ! La distribution s’étalera sur plusieurs jours et les pharmacies seront donc livrées par vague. Inutile donc de camper devant les officines, il y en aura bien pour tout le monde, avec ordre et méthode", prévient-il.

Concrètement, chaque ménage namurois recevra un courrier de la Ville de Namur. "Il sera adressé au 'chef de ménage', reconnu administrativement comme tel dans le registre national. Ce courrier donnera les explications pratiques et indiquera notamment qu’il sera possible de se rendre à partir du 18 mai dans sa pharmacie habituelle, muni de la carte d’identité du chef de ménage et du coupon qui accompagnera le courrier, et sur lequel le nom du chef de ménage sera indiqué ainsi que le nombre de masques à pouvoir obtenir."

Le nombre de masques correspondra au nombre de personnes de 12 ans et plus, domiciliés au sein du ménage. "En échange de ce coupon et sur présentation de la carte d’identité correspondante, le pharmacien vous remettra le nombre de masques auquel vous avez droit. Le pharmacien placera la carte d’identité dans son boitier et enregistrera la délivrance des masques, et conservera le coupon. De la sorte, toute tentative de fraude est évitée. Inutile de photocopier le coupon et de faire le tour de plusieurs pharmacies, car comme elles sont toutes en réseau grâce à leur système informatique, le pharmacien pourra voir si vos masques vont ont déjà été remis ou pas. Le coupon ne sera pas valable non plus avec une autre carte d’identité que celle mentionnée sur le coupon", détaille Maxime Prévot.

Un autre avantage de ce système serait de permettre que les masques soient procurés à tous les Namurois, y compris les plus fragiles ou les moins mobiles. "Si vous êtes porteur d’un handicap, que vous avez des problèmes de mobilité qui vous empêchent de vous déplacer facilement, si vous êtes en institution, et tout simplement si vous êtes pris par votre travail et que vous n’avez pas le temps de passer à la pharmacie dans ses heures d’ouverture, vous pouvez donner votre coupon à un proche, avec votre carte d’identité correspondante, et demander à cette personne de se rendre à la pharmacie à votre place. Aucun problème avec cela. C’est pratique et souple."

Que les familles recomposées ou séparées se rassurent: leur situation particulière est prise en compte, notamment en matière de régime alterné de garde d’enfants. "Pour éviter des tensions entre parents - et notamment du fait que certains ne donneraient pas les masques lors de l’échange des enfants - tout parent qui assume une garde alternée de ses enfants et dont les enfants ne sont pas domiciliés chez lui, pourra se manifester auprès de l’Hôtel de Ville et se verra délivrer des masques pour ses enfants également, pour autant qu’ils aient au moins 12 ans", conclut le bourgmestre de Namur..

La distribution des masques via les pharmacies se fera jusqu’au 30 juin. Ensuite, les quelques personnes qui auraient tardé à se manifester devront se rendre à l’Hôtel de Ville.