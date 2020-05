La commune a reçu des réactions très positives après la distribution qui a eu lieu il y a quelques jours.

"Les réunions de la task force mise en place au sein de l’Administration communale d’Ohey se poursuivent deux fois par semaine. Une réunion supplémentaire consacrée spécifiquement à l’enseignement est venue se rajouter depuis cette semaine afin d’organiser la prochaine reprise", informe le bourgmestre Christophe Gilon. "Ces réunions ont pour vocation de définir et de mettre à jour les mesures à adopter face à la crise sanitaire. L’objectif est également d’anticiper les évolutions de la crise en prévoyant les actions qui devront, le cas échéant, être prises".

Alliée au respect des mesures sanitaires et de distanciation physique, la sortie progressive du confinement passera par le port d’un masque recommandé voire obligatoire dans certains lieux dont les transports en commun, rappelle l'administration qui a pris la décision d’investir dans l’achat d’un masque en tissu réutilisable pour chaque Oheytois.

"Dès la mi-avril, dans le respect de la législation sur les marchés publics, une commande a été effectuée auprès de la société Work N’ Build, fournisseur wallon situé dans la commune de Libin (Ochamps). Les masques ont rapidement été livrés, dès le 22 avril, ce qui a permis à Ohey d’être l’une des premières communes à apporter cette aide à ses citoyens. Organiser la distribution de plus de 5.000 masques, à répartir dans chaque ménage oheytois, a exigé une forte mobilisation de l’ensemble du personnel de notre commune", explique encore le bourgmestre.

Dans le respect des règles de distanciation, les agents administratifs commune et CPAS confondus, le personnel des travaux et les enseignants se sont portés volontaires pour assurer le tri et la mise sous enveloppe des masques, de la notice explicative et d’une carte postale. Le tout a été distribué par cette équipe ce 28 avril.

"Nous souhaitions apporter une petite marque d’attention particulière à l’ensemble des habitants en ces temps difficiles par la remise de cette carte postale. Celle-ci, dont vous pouvez découvrir le recto et le verso dans les photos jointes, vise à favoriser une solidarité des Oheytois dans la poursuite des efforts. L’idée est d’afficher cette carte à la fenêtre de sa maison ou de sa voiture pour se montrer engagé et responsable", explique encore Christophe Gilon.