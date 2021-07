Après un an de pause forcée, le BlueBird Festival revient pour une 11ème édition haute en couleurs dans le parc Rosoux à Ohey ! Les vendredi 30 & samedi 31 juillet, les festivaliers pourront retrouver l’oiseau bleu, sa programmation éclectique et son cadre bucolique, sous condition de présenter un Covid Safe Ticket. En effet, le BlueBird a été accepté comme événement test. Ni masques ni distanciation sociale au programme donc.

Pour cette édition spéciale, la scène chapiteau et la scène nid accueilleront des groupes tels que peet, Commander Spoon, TUKAN, Shht, Saudade, Indigo Mango, Umbra, It It Anita, Alaska Gold Rush, Benni… Billetterie : https://www.bluebirdfestival.be/tickets/

Bar et foodtrucks sont prévus. Le camping sera ouvert. Tarifs : 15€ vendredi - 20€ samedi - 30€ pass 2 jours