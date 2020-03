Christophe Gilon reste à la disposition des citoyens pour toute question éventuelle.

Les réunions quotidiennes de la task force mise en place au sein de l’Administration communale d’Ohey se poursuivent. "Elles ont pour vocation de définir et de mettre à jour les mesures à adopter face à la crise sanitaire. L’objectif est également d’anticiper les évolutions de la crise en prévoyant les actions qui devront, le cas échéant, être prises", indique le collège communal.

Concomitamment au courrier adressé aux personnes âgées de plus de 65 ans, public considéré à risque, afin de connaitre leurs besoins, un appel aux bénévoles a été lancé. "Un numéro spécifique et une adresse courriel ont été activés pour que nos aînés puissent faire connaître leurs besoins en matière d’approvisionnement en alimentation, en nourriture pour animaux et/ou en médicaments et produits pharmaceutiques et/ou nous communiquer toutes autres difficultés auxquelles ils seraient confrontés face à cette situation inédite", poursuit le bourgmestre Christophe Gilon.

Il remercie la population pour sa réaction bienveillante, ainsi que son personnel, tant technique qu’administratif, les membres du Collège communal, la Direction des écoles, l’enseignement, l’accueil extrascolaire, le CPAS et tous les bénévoles qui se sont manifestés pour leur proactivité. Il donne aussi son numéro de gsm (0472/83.61.42) et se dit joignable, "à la disposition des citoyens pour toute question éventuelle comme nos services communaux et du CPAS qui restent mobilisés pour répondre aux besoins essentiels de la population".

Pour les aînés et la solidarité, un contact, Solange Dijon, coordinatrice des actions au 0473.26.18.62