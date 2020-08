La commune d'Ohey saligne sur d'autres communes plus denses et s'en explique. "Sur base du principe de précaution et de protection de l’ensemble de population mais également par crainte d’un délai trop long entre le développement du virus, le testing et le tracing. Il a été décidé notamment après consultation, le 30 juillet 2020, des médecins traitants de l’entité qui soutiennent la mesure de généralisation du port du masque sur l’ensemble du territoire.

Les raisons sont multiple selon le bourgmestre Christophe Gilon: "augmenter la protection des personnes; éviter l’apparition de comportement discriminant entre citoyens, au regard notamment de la fréquentation de touristes venant potentiellement de zones catégorisées « rouge ou orange » ou à risque; éviter les confusions de comportement à adopter entre communes; éviter un effet « aspirateur » au détriment des citoyens d’Ohey qui seraient potentiellement exposés à plus de risque; éviter un nouveau confinement dramatique socialement et économiquement; inscrire ce nouveau réflexe dans nos habitudes de vie", énumère-t-il.

Par ailleurs, le port d’un masque est recommandé à la population dans toute situation où les règles de distanciation sociale ne peuvent être respectées afin d’éviter la poursuite de la propagation du virus.

Une ordonnance de police entrera en vigueur le lundi 3 août 2020 et rendra obligatoire le port d’un masque pour toute personne, à partir de l’âge de 12 ans, sur la voie publique et dans des lieux clos et couverts accessibles au public sur le territoire de la commune, excepté entre 2h00 et 6h00 du matin. L’ordonnance restera en vigueur tant qu’une nouvelle ordonnance constatant la levée de la période de la distanciation sociale et du port du masque n’aura pas été prise.

Les citoyens seront clairement informés par un affichage général dans les différents villages et sur les axes routiers importants. Une dérogation est accordée aux personnes exerçant un effort assez soutenu qui rendra l’utilisation du masque insupportable.