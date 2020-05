Après une période compliquée, l'ALE d'Ohey, qui regroupe 22 travailleuses et 300 clients, vient de redémarrer ses activités.

L’ASBL ALE-titres-services de Ohey a dû arrêter complètement son service de nettoyage à domicile et sa centrale de repassage le 17 mars 2020.

L'échevine Laurence Gindt explique : "La première priorité a été de préserver la santé de chacun. Après la fermeture, sont arrivées les questions, les incertitudes sanitaires, existentielles, financières,…L’ASBL a mis à profit ce temps de confinement pour envisager un nouveau mode de fonctionnement, pour bricoler, pour se renseigner, pour prendre des mesures, pour parler avec les travailleuses,…. Bref, pour reconstruire pour elles, pour nous tous."

La deuxième priorité a été de garantir le salaire des travailleuses. Le Conseil d’Administration a décidé d’octroyer à chaque travailleuse, en chômage temporaire pour force majeure, une indemnité correspondant à la perte de salaire encourue. Afin de préserver la sécurité de chacun, avec l’aide de l’Administration Communale et son service des travaux, l’ASBL a déménagé sa centrale de repassage dans de nouveaux locaux ; déménagement qui était déjà prévu « dans le monde d’avant ». Une corde à linge indiquait le chemin reliant les anciens locaux aux nouveaux.

"Cette semaine, la reprise du travail chez les utilisateurs et à la centrale de repassage a pu avoir lieu. Tout le matériel nécessaire pour protéger l’équipe des travailleuses a été fourni : gants, masques, visières, gel hydro alcoolique. Les travailleuses suivent une formation pour recevoir les consignes essentielles et indispensables pour leur sécurité et celles des utilisateurs. L’action de l’ASBL se situe toujours entre le service à rendre, le professionnalisme à produire et la convivialité à entretenir avec le public."

