60 visières ont été offertes par la Ressourcerie Namuroise

Les services communaux d'Ohey se sont mobilisés pour la commande et la distribution d’un masque en tissu par personne dans chaque ménage (qui aura lieu la semaine du 27 avril, les modalités suivront) en préparation des mesures de déconfinement.

Par ailleurs, les agents communaux, du CPAS ainsi que de l’ALE Titres Services d’Ohey ont reçu 60 visières offertes par la Ressourcerie namuroise. Des couturières de l'entité ont également confectionné des masques réutilisables et les ont transmis au personnel. "Sans oublier le réseau des bénévoles, une trentaine actuellement, qui s’occupent de réaliser les courses alimentaires des personnes à risques ou isolées de notre entité. La commune profite de cette occasion pour souligner ces beaux gestes et souhaite remercier chaleureusement chaque citoyen qui a contribué à rendre moins pénible cette période de crise inédite. Nous tenons également à saluer et remercier le Lions Club de Ciney et la Table Ronde d’Andenne pour leurs dons de gel et/ou de visières."

Au niveau logistique, le personnel du CPAS s’est chargé de la répartition et de la livraison du matériel sanitaire mis à disposition des professionnels de la santé de la commune par les autorités fédérales et régionales et transmis par le Centre de crise de la Province de Namur. "C’est le CPAS qui a pris contact, planifié la distribution et remis le matériel aux infirmiers à domicile, aux kinésithérapeutes et aux dentistes de notre commune."