A Ohey, une ordonnance datée du 14 septembre 2020 remplace l’ordonnance du 20 août 2020 qui rendait le port du masque obligatoire dans toute l’agglomération oheytoise. La nouvelle ordonnance prévoit que toute personne de 12 ans et plus, se trouvant sur le territoire de la Commune d’Ohey doit, en tout temps, détenir un masque dans tout lieu public ou accessible au public.

Le port du masque n’est plus obligatoire dans l’agglomération oheytoise mais reste obligatoire : dans tout lieu public ou accessible au public, lorsque la distanciation sociale de 1,5 m minimum ne peut être respectée, dans toutes les files de trois personnes ou plus qui peuvent se former (devant les commerces, food truck, ou ailleurs), dans les lieux accessibles au public des services public du territoire communal.

Il est toujours fait appel au sens des responsabilités, à l’intelligence et à l’esprit de solidarité de chaque citoyen afin de respecter la distanciation sociale et les mesures d’hygiène.