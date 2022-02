Depuis 12 ans, Loisirs et Vacances propose une formation aux métiers du tourisme dans des régions à fort potentiel que sont l’Entre-Sambre-et-Meuse et le sud de la Province de Namur. Cette formation gratuite s’adresse en priorité aux demandeurs et demandeuses d’emploi.

La formation ne cesse d’évoluer pour répondre aux mieux aux attentes des opérateurs touristiques et donner toutes les chances aux participant.e.s de décrocher un emploi dans le secteur du tourisme. Cette année, nous intégrons des outils indispensables comme l’outil régional de commercialisation ou l’accessibilité des lieux touristiques aux personnes en situation de handicap. La formation se déroulera du 19 avril au 21 octobre 2022.

Elle s’articule autour de 5 modules : l’accueil touristique, l’animation, le guidage, la communication, et un module de compétences transversales.

Deux séances d’informations sont organisées dans les locaux de Loisirs & Vacances, rue Jean Chot, 37 à 5670 Olloy-sur-Viroin : mercredi 16 mars à 13h et mardi 12 avril à 10h

Plus d’informations : https://www.lelegendaire.be/formation ou 060 37 84 48.