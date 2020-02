Le lac de Bambois est en pleine période de mutation. On ne le reconnaît plus. Mais même sans eau, l’endroit est magnifique. Et continue à attirer les visiteurs. À tel point que des visites ont été organisées pour découvrir ce paysage de type lunaire. "Au départ, nous avions prévu deux visites guidées du lac en cours d’assèchement mais vu le succès rencontré, nous en avons finalement organisé huit", explique Deborah Dewulf, présidente de l’IDEF qui gère le lac. La mise en assec de ce lac artificiel de 33 hectares (quelque 700 000 m³ d’eau) était bien nécessaire : "La dernière fois qu’on a vidangé, c’était il y a huit ans. L’opération est nécessaire notamment pour lutter contre certaines algues invasives qui créent des cyanobactéries. On espère grâce à ça éviter la fermeture des eaux de baignade comme nous en avons connu. Mais la mise en assec permet aussi de rééquilibrer la faune et la flore dans et autour du lac."

Les gestionnaires profitent donc de cette opération pour redonner un nouveau coup d’éclat à ce site qui attire maintenant plus de 50 000 visiteurs par an.

"On travaille à la réfection des jardins qui ont souffert de la sécheresse. On y aménage deux nouvelles parties, explique Deborah Dewulf. L’un appelé haricot et l’autre sous la pergola. Le haricot est aménagé avec des plantes qui résistent davantage à la sécheresse et servira à expliquer comment la nature s’adapte à son environnement. La pergola regroupera de nombreuses fleurs et des plantes aux 1001 vertus."

Intéressant, l’accès pour les personnes à mobilité réduite sera facilité à différents niveaux : "Des toilettes et cabines pour se doucher et se changer sont adaptées, tout comme une rampe d’accès à la zone de baignade avec un appareillage particulier pour les fauteuils roulants. L’accès à la cafétéria est lui aussi totalement adapté. Mais nous allons plus loin avec notamment des lumières particulières ou des appareils pour mieux entendre."

Il y aura encore des surprises, mieux vaut rester attentif !

LEF