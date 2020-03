Comme d'autres petits commerces alimentaires, la crémerie des Gourmets reste ouvert et propose des commandes par téléphone notamment.

On l’a déjà mentionné : les petits commerçants se plient en quatre pour continuer à alimenter leurs clients. Mais un certain nombre d’entre eux souffre devant l’affluence des supermarchés. Dans le centre de Namur, peu de boutiques d’alimentation restent ouvertes. Plusieurs boulangeries ont déjà fermé.

Quelques-uns, commerçants dans l’âme, continuent. C’est le cas à la crèmerie des Gourmets, qui propose de la boucherie, charcuterie, fromages et plats traiteur. Mais aussi quelques conserves, des pâtes, des œufs…

"Nous jouons le jeu, nous n’avons pas attendu pour prendre des mesures en matière de limitation des contacts, de distance de sécurité, de protection de chacun", énumère Dominique Dufils qui a prévu avec son épouse des mouchoirs à usage unique pour que les clients puissent ouvrir la porte sans contact, par exemple.

Le souci, c’est qu’avec le télétravail, ils sont rares à passer dans le centre-ville et à franchir la porte. "Mercredi entre 13 h et 18 h, nous n’avons pas eu un seul client. On ouvre à 8 h 30 et il a fallu attendre 10 h pour voir entrer la première personne. Or, on voit dans les JT que c’est la cohue dans les supermarchés", observe-t-il avec incrédulité.

"Dans les petits commerces comme le nôtre, il y a moins de risques puisque vous ne croiserez qu’un autre client à la fois dans le magasin. Personne ne chipote à la marchandise, bien protégée, sauf nous, avec des gants", explique celui qui prend les commandes par téléphone pour ceux qui souhaitent passer un minimum de temps à l’intérieur.

"Ces derniers jours, j’ai livré certains clients réguliers, des personnes âgées qui ne peuvent pas sortir, à pied dans le centre-ville. Mais je peux aussi livrer dans un périmètre raisonnable en voiture à la demande", propose Dominique Dufils qui conseille aux clients de ne pas oublier leurs petits commerçants.

"Ils sont nombreux à avoir fermé dans le centre de Namur. Ceux qui restent ouverts, s’ils ne rentrent pas suffisamment pour assumer les frais, devront fermer à leur tour." C’est une question de jours.

Et surtout de ne pas oublier de se faire plaisir. "On ne peut pas manger à l’extérieur au restaurant, mais on peut se faire une raclette, un beau plateau de fromages, voire un barbecue avec le beau temps et le printemps qui arrive", suggère celui qui est connu pour ses marinades.