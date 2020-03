Le bourgmestre de Namur n'exclut pas un nouveau tour de vis si les Namurois continuent de converger vers la Citadelle ou le bois de Malonne, par exemple

Attention, les amendes sont lourdes pour les personnes qui ne respectent pas le confinement, rappelle ce matin le bourgmestre de Namur: 350€. "Seuls les déplacements indispensables et essentiels sont autorisés. Les règles pour les balades ou le sport doivent être respectées. On reste dans son quartier et on ne prend pas la voiture pour aller se promener ou courir ailleurs. Toute personne ne respectant pas les règles de confinement s’expose à une amende administrative de 350€ ! Car il en va de la santé de tous. Et de la vie des plus fragiles", dit-il.

Clairement, on a constaté que trop de Namurois ont convergé sur le halage, au bois de Malonne ou à la Citadelle pour ne citer que quelques exemples. "C'est l'inverse du but recherché. Pour l'instant, on n'a pas fixé de limite formelle dans le temps (exemple: maximum 30 minutes de promenade ou de jogging), mais il n'est pas exclu qu'on doive opérer un nouveau tour de vis si l'on ne fait pas preuve de bon sens et qu'on va à l'encontre des règles de confinement lors de ces sorties pour prendre l'air. Il faut en être conscient", précise celui qui reçoit beaucoup de messages des citoyens concernant des comportements inciviques.

"Beaucoup de personnes m'écrivent sur les réseaux sociaux notamment pour me signaler qu'à tel endroit, dans tel parc, certaines personnes continuent de se rassembler. Il ne s'agit pas de dénonciation malveillante, mais ils sont émus voire énervés. Nous essayons de donner suite", dit-il en rappelant quelques principes. "Si on est une famille avec plusieurs enfants, il est évident que l'on peut prendre l'air ensemble, à 4 ou 5 même. Par contre, pas question de s'installer dans un parc pour profiter du soleil. Il faut marcher dans son quartier pour se dégourdir les jambes et s'aérer. Il ne faut pas non plus former un groupe avec ses enfants et ceux du voisin", ce qui n'aurait pas de sens en période de confinement.

"Pour l'instant, les parcs sont ouverts et, dans l'état actuel des choses, il n'est pas envisagé de les fermer à Namur comme dans d'autres villes". Encore faut-il que la population fasse preuve de bon sens. Idem en matière de sport. "On peut courir, seul ou à deux, maison en maintenant une distance de 5 mètres car on augmente son rythme cardiaque, on respire plus vite, on est plus vulnérable. A vélo, il n'est pas raisonnable d'aller faire plusieurs dizaines de kilomètres car le but est de maintenir les personnes et les risques sur place, pas de les propager un peu partout."