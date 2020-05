Maxime Prévot met les choses au point alors que la distribution de masques gratuits commence pour une partie du public namurois.

A Namur, la ville a commandé 150.000 masques pour servir gratuitement une population d'environ 90.000 personnes de plus de 12 ans. Ils arriveront d'ici uen semaine ou deux, en fonction de la livraison. Par contre, la distribution démarre dès ce lundi pour une série de personnes prioritaires. Il s'agit des familles les plus précarisées, des bénéficiaires du revenu d’intégration sociale, des sans-abris et des personnes gravement malades sur base d’un certificat médical motivé. "Nous souhaitons aussi en accorder aux accueillantes d’enfants de notre territoire, ainsi donc, qu’aux travailleurs devant emprunter les transports en commun sur base d’une attestation de leur employeur", avait annoncé le bourgmestre de Namur.

Tout est résumé clairement dans cette infographie.

© Ville de Namur



Les critiques sont nombreuses alors que d'autres communes avancent des délais plus courts ou que certains Namurois se plaignent de ne pas être servis alors que le déconfinement démarre par étapes ce lundi. Ce qui pousse le bourgmestre de Namur Maxime Prévot à réagir. "Je voudrais apporter les précisions suivantes à tous les esprits agressifs ou négatifs", dit-il.

"Les communes n’ont aucune obligation de livrer des masques. À fortiori sachant que le port du masque n’est pas obligatoire, sauf dans un cas limité de situations comme les transports en commun", rappelle-t-il.

"Nous faisons au mieux pour pouvoir malgré tout en procurer aux citoyens, à tous les citoyens, et gratuitement, vu que l’état fédéral a été jusqu’ici incapable de procurer des masques à tous les Belges. Donc aujourd’hui c’est le règne de la débrouille dans toutes les communes. Alors fustiger les bourgmestres et équipes locales alors qu’elles se démènent comme des fous pour pouvoir aider au mieux pour pallier les carences des autres niveaux de pouvoir, c’est un peu lourd...", avoue le bourgmestre de Namur.

"Nous sommes aussi des parents et donc aussi désireux que vous d’avoir des masques pour tous. Mais on ne sait pas non plus aller plus vite que les entreprises de production de ces masques! Dans une petite commune de quelques milliers d’habitants, c’est plus aisé de procurer un masque à tout le monde avec le réseau des bénévoles. Quand il faut en disposer de 150.000 comme à Namur, ce n’est pas possible. Or les marchés mondiaux sont saturés et nous sommes dépendants des capacités de production des entreprises et de leurs délais de livraison... Et pourtant nous avons pris les initiatives pour acquérir les masques bien avant même que le Conseil national de sécurité ne s’exprime. On n’a pas traîné", précise-t-il en expliquant que la réalité du marché est plus complexe.

"Aucune raison de hurler à la discrimination. Nous privilégions, en toute logique, les publics les plus fragilisés pour d’abord leur procurer les masques disponibles grâce aux bénévoles. Soyons compréhensifs et prenons tous soin les uns des autres", conclut-il.