"Crois-tu qu’un jour, je pourrai aller danser ?" Une question qui aurait prêté à sourire il y a un an mais qui n’est qu’un exemple parmi tant d’autres de l’angoisse grandissante des adolescents et surtout de leur absence de perspectives. Natacha Deprez, directrice de la Maison des Jeunes et de la Culture de Champion, est confrontée quotidiennement à la détresse de ces plus de 13-18 ans.