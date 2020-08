Depuis le temps que le parc Louise-Marie a perdu sa buvette et que les namurois la regrettent. Depuis le temps qu'on évoque la possibilité de faire venir un foodtruck pour animer le plus grand espace vert de Namur centre. Depuis le temps qu'on se plaint qu'il ne se passe rien à Namur le dimanche...

Et bien cela va changer: tous les dimanches du mois de septembre, les Namurois pourront retrouver un bar à cocktails en plein air et au centre de Namur. Il s'appelle Alphonse et c'est le fidèle destrier de Valentin et Charlie de Botanical. Bien avant qu'ils ouvrent leur bar à cocktails qui fait fureur rue des Brasseurs, Alphonse était se déplaçant surtout sur des événements situés hors du territoire namurois.

© Veronesi



"Il n'est pas sorti de la saison et trépigne d'impatience. En plus, même dans le monde d'avant, il ne roulait que très rarement par ici, c'est l'occasion de venir découvrir les merveilles qu'il réserve: cocktails mixés à la minute, mocktails (sans alcool), ice-tea maison et surprises", annoncent Valentin et Charlie.

Ça se passe tous les dimanche du mois de septembre à partir de cette semaine, entre 14h àet21h au parc Louise-Marie, sauf en cas d'avis de tempête.