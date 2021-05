Avec l’ouverture du secteur Horeca et l’inauguration du téléphérique, on peut sans conteste dire que le 8 mai constitue le vrai début de la saison touristique. Le Comité Animation Citadelle a travaillé d’arrache-pied pour concocter un programme le plus riche possible, compte tenu des mesures sanitaires encore en vigueur. "Les visites dans les souterrains ne sont malheureusement pas encore autorisées mais à côté des produits permanents comme le Centre du Visiteur, les activités ne manqueront pas", souligne d’entrée Anne Barzin, en sa qualité de présidente du CAC.

Dès ce samedi, le train touristique se remettra en branle, de 10h15 à 17h15, avec un départ toutes les 45 minutes. Le self-terroir Made in Namur sera également ouvert les mercredis, vendredis, samedis, dimanches et jours fériés en terrasse De nouveaux produits du terroir seront à déguster : un spéculoos avec glaçage à l’effigie du téléphérique et un Chavigny élevé dans les souterrains par la société Grafé Lecocq. "Un accueil touristique sera aussi prévu sur l’Esplanade", précise Christine Laverdure, directrice du CAC. "Il sera bien utile pour renseigner tous les visiteurs qui auront emprunté le téléphérique et arriveront à la Citadelle avec l’envie de découvrir un maximum de choses." Il sera notamment possible de participer à une visite guidée extérieure du site pour parcourir toutes les périodes de l’histoire de la Citadelle. Un carnet de jeux sera fourni aux enfants pour leur permettre d’en profiter pleinement. "Déjà avant le Covid, il y avait de la demande et deux rendez-vous sont programmés quotidiennement (11h et 16h30)."

Les balades exploratoires se poursuivent également. Via votre Smartphone, une suite d’indices photographiques vous permettent de vous rendre d’un lieu à un autre. "Il y a aussi une nouvelle formule de chasse au trésor pour les anniversaires. Un jeu collaboratif de type Escape Game par groupe de dix enfants qui seront tous costumés. Il se déroule tous les jours jusqu’au 30 septembre." Au-delà de toutes ces activités pérennes, on retrouve une série d’événements ponctuels. Depuis le 30 avril et jusqu’au 29 août, se tient une exposition sur les moyens d’accès mécaniques déployés à la Citadelle depuis plus de cent ans, du funiculaire en 1898 au premier téléphérique en 1957. "Un beau parcours chronologique où cartes postales anciennes, prospectus d’époque et plans viennent illustrer le propos. Un catalogue reprenant l’ensemble de l’iconographie a également été édité."

Une visite guidée unique du Centre du Visiteur est prévue le 3 juin alors que les lieux se parcourent d’habitude librement. Des balades "Nature" familiales en compagnie d’ânes seront organisées au travers de différentes thématiques : les plantes sauvages, le monde de l’âne et les traces et indices de la faune sauvage. "Avec toutes les activités prévues et la superficie de la Citadelle, il n’y aura aucun souci pour drainer l’affluence. La saison ne s’arrêtera évidemment pas en juillet. D’autres annonces suivront." En espérant que le relâchement progressif des mesures étende le domaine du possible.

Grégory Piérard