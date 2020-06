Le numéro 1722 a déjà été activé en prévision des fortes précipitations annoncées par l'Institut royal météorologique.

Le Service public fédéral Intérieur a activé le numéro 1722, mercredi en fin de matinée, en prévision des fortes précipitations annoncées par l'Institut royal météorologique (IRM). Ce numéro vise à décharger le numéro d'urgence 112 en cas d'intempéries et éviter que des personnes dont la vie est en danger potentiel ne doivent attendre inutilement lorsqu'elles contactent les secours. Toutefois, dans certaines régions, le 1722 dirigera les appels vers les guichets électroniques des services d'incendie, pendant la période des mesures dues au Covid-19.

L'IRM a lancé une alerte jaune aux précipitations car il pourrait tomber jusqu'à 20 ou 30 mm en 24h dans les provinces de Liège, Namur et Luxembourg. Sous les orages, de la grêle et/ou des rafales de vent ne sont pas exclues. L'activation du numéro 1722 est préventive lorsqu'une tempête ou une inondation est annoncée. Cette activation ne présage en rien de la gravité de l’avertissement et de l’ampleur des dégâts éventuels.

Ce mercredi, le ciel sera composé de nombreux nuages élevés mais aussi cumuliformes pouvant s'accompagner d'averses, principalement dans la moitié sud-est. Quelques orages seront possibles. Ce soir et cette nuit, des périodes de pluie et des averses, parfois orageuses, seront encore prévues dans le sud-est du pays.

Jeudi, le temps se fera très nuageux avec, en cours de journée, un peu de pluie ou quelques averses. Les valeurs maximales, plus fraîches, seront compris entre 13 degrés et 18 degrés. Le vent, quant à lui, pourra souffler assez fort à la mer, de secteur nord-ouest. Vendredi, la météo balancera entre nuages et périodes d'averses. Les maxima évolueront entre 9 et 16 degrés, avec un vent modéré de secteur ouest.

"Le numéro 1722 ne sera accessible qu'aux habitants des communes dont la zone de secours (service d'incendie) ne dispose pas d'un guichet électronique pour les interventions non urgentes des pompiers. Si votre service d'incendie dispose d'un formulaire électronique, vous devez utiliser ce formulaire lorsque vous avez besoin de l'aide non urgente des pompiers. Si votre service d'incendie dispose d'un formulaire électronique, mais que vous n'avez pas d'accès à internet ou que le guichet électronique ne fonctionne pas pour des raisons techniques, vous pouvez exceptionnellement appeler le 112 (pas directement au service d'incendie) pour obtenir l'aide des pompiers en cas de tempête ou d'inondation" , précise le SPF Intérieur.