Active dans la promotion du mode de vie zéro déchet depuis plusieurs années, la Ville de Namur a décidé de lancer une nouvelle action de sensibilisation à ce sujet.À cette occasion, les namuroises et namurois, qui se sont rendus à la Maison des Citoyens ce lundi 13 juin entre 8h et 12h, se sont vu offrir un kit de nettoyage zéro déchet composé de lavettes microfibres réutilisables, d’un échantillon de produit lessive à base d’ingrédients naturels et d’un recueil de recettes de produits d’entretien à réaliser soi-même.

La ville indique : "La Maison des Citoyens accueillant plus de 900 personnes par jour, l’endroit était donc idéal pour aller à la rencontre d’une multitude de personnes de tout âge et de tout horizon afin de les sensibiliser au sujet. La cellule éco-conseil de la Ville de Namur, s’est tenue à disposition, sur place, pour répondre à toute éventuelle question.Grâce à l’opération « nettoyage d’été », la Ville de Namur espère convaincre les citoyennes et citoyens namurois de repenser leur manière de faire leur ménage. L’utilisation de produits plus naturels ou « faits maison » est, d’une part, tout aussi facile et efficace, et, d’autre part, est moins génératrice de déchets. Oublier les lingettes jetables et opter pour des produits naturels à réaliser soi-même permet d’économiser plus de 100 euros par an."