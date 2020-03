Air guitar et rock le vendredi, électro le samedi

Alors que le coronavirus plonge le secteur culturel en pleine tourmente, les préparatifs du 25e anniversaire du Bear Rock Festival battent leur plein : les organisateurs andennais font le pari d’une sortie de crise avant la fin juin…Anniversaire oblige, le festival se tiendra sur 2 jours.

Le vendredi est toujours gratuit et propose sur deux scènes les découvertes qui feront le paysage rock de demain. Les festivités commenceront par les Hunger Bears, le concours prend de la maturité pour sa 3 ième édition et permettra aux jeunes talents de s’affronter pour décrocher prix et dates de concerts. Les inscriptions seront ouvertes sous peu et les candidatures se feront via mycourtcircuit.be. Suivra une activité atypique : la finale belge du concours d’Air Guitar ! Si la plupart des places auront déjà été déterminées par des shows précédents, quelques places resteront ouvertes pour les festivaliers qui souhaitent tenter leur chance : bonne ambiance et show garantis. Délirant et décalé, ce concours n’en reste pas moins très sérieux puisque le gagnant s’envolera en aout vers la Finlande ; il y défendra les couleurs de la Belgique lors de la finale internationale. Sur scène fin d’après-midi : Bleedskin, Dolores, H.O.O.G, Belly Hole Freak(IT), Des Yeux, ENDZ, Jessica 93 (FR), We Hate You Please Die (FR), Bugul Noz, Milk TV.

Changement de style mais complémentarité pour un samedi en puissance (. Les légendes des musiques Trance et Hard Trance que sont Yves Deruyter et Trish Van Eynde tirent l’affiche de ce deuxième jour résolument électro. Des DJ namurois complètent l’affiche qui devrait ravir un public jusqu’ici peu servi en festival wallon electro. Pour assurer le spectacle quelle que soit la météo, l’organisation en plein air ou couvert sera décidée en dernière minute.