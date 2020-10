Cheick et Lamine C. ont été condamnés en 2016 à 5ans avec sursis pour un vol avec violence. Début septembre, ils se retrouvaient à nouveau devant le tribunal correctionnel pour avoir mis sur pied un vaste trafic de véhicules. Grâce à des techniques bien rodées qu'ils ont apprises à Paris, auprès d'autres malfaiteurs qui leur ont expliqué comment exporter efficacement le produit de leurs vols. En 2018 et 2019, c'est une quinzaine de véhicules de luxe qui ont été envoyés en Guinée, où les deux frères se faisaient construire des villas, après avoir transité par le port d'Anvers.