Chez Lisa, c’est un rendez-vous mensuel pour un concert intimiste dans un appartement au centre de Namur. Enfin, ça l’était jusqu’au confinement. “Je réfléchis depuis des semaines à un moyen de soutenir la musique et la culture, qui est le secteur qui souffre le plus de la crise actuelle et qui sera sans doute celle à souffrir le plus longtemps”, nous explique Lisa Joseph qui est aussi artiste, créatrice de papeterie et animatrice d’ateliers notamment.

Elle a eu l’inspiration ce week-end. Sur ce qu’elle qualifie de coup de tête, elle a trouvé un moyen de partager la musique. En venant chez vous. Enfin, à l’extérieur. Sur le pas de la porte plus précisément.

“Après 3 mois à l’arrêt, sans aucun concert, il est grand temps de relancer la machine ! Mon petit salon de 25 m2 n’étant pas une option pour le moment, je vous propose un concept test, un mini-concert intimiste à votre porte”, lance-t-elle.

L’idée n’est pas de rassembler du monde, précise la jeune femme. “Il s’agit de jouer ou de chanter pour une personne, un couple, une famille ou une coloc habitant sous le même toit”, en restant à deux mètres et en respectant les distances préconisées.