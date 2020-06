La crise du covid-19 fait souffrir les snacks 100% namurois: vont-ils se relever?

On le sait, la crise du covid-19 fait souffrir les indépendants et le secteur de l'horeca en particulier. Deux enseignes namuroises qui étaient déjà sur le fil avant le confinement vont-elles réussir à se relever? C'est ce que se demandent leurs habitués.La crise du covid-19 fait souffrir les snacks 100% namurois: vont-ils se relever?

Ainsi, le snack Ot's de Bouge était-il déjà à remettre depuis novembre dernier, "pour des raisons familiales". Ce mardi, le tout premier snack à burgers à avoir ouvert à Namur en 1980 a-t-il annoncé qu'il fermait ses portes jusqu'à nouvel ordre. "Suite aux mesures drastiques imposées dans l'horeca suite au Covid19, il est difficile pour notre fast-food de continuer à vous servir sans seuil de rentabilité", explique-t-il aux clients.

© Ot's (Google)



Près de la gare, une autre institution est en train de souffrir: la friterie de l'Avenir. L'endroit était connu pour ses heures d'ouverture XXL et d'aucuns pouvaient aller prendre une frite après une sortie au milieu de la nuit. Déjà fragilisé par une baisse du chiffre d'affaires suite à son déménagement en face de sa baraque historique, en raison du chantier sur le dite de l'ancienne poste, il avait réduit ses horaires. La crise n'a pas aidé. La friterie la plus emblématique de Namur n'ouvre plus que les vendredis, samedis et dimanche de 18h à minuit.