A Namur, les amoureux des arbres s'étonnent que la plantation annoncée pour mars n'ait pas eu lieu. Elle est reportée à l'automne.

Le collectif de sauvegarde du parc Léopold veille sur tous les arbres en ville, pas seulement ceux qu vont petre abattus au suaqre Léopold.

Ainsi, son porte-ârole Marcel Guillaume s'éétonne-t-il que la plantation des chênes qui devait avoir lieu entre le pont sur la Sambre et le confluent n'ait pas eu lieu. "A cet endroit , on nous avait promis une replantation pour pallier à la disparition des marronniers. La période de plantation est passée , les trous de plantation ont été rebouchés et toute la surface a été empierrée. Que faut-il en penser ?", interroge-t-il sur Facebook en montrantdes photos avant-après.

© AVANT (Collecti Léopold)



Ce à quoi le bourgmestre Maxime Prévot ne tarde pas à répondre. "La plantation des chênes, soigneusement sélectionnés en pépinière le 31 janvier, était effectivement bien programmée au printemps 2020 ; la semaine du 23 mars précisément. Le 18 mars l’echevine de la transition écologique été avertie qu’au vu du 'contexte actuel très particulier' (crise du Coronavirus), la plantation devait être postposée à novembre. Et c’était bien compréhensible", estime-t-il.

Quant aux pierres... "Concernant la minéralisation du site, soyez rassurés. Le gestionnaire explique qu'il s’agit d’une méthode de travail. Tout est d’abord remblayé (comme visibl sur la photo) pour avoir une bonne assise de travail, puis ponctuellement lors de la plantation des chênes, la terre en place est remplacée par une terre richement amendée afin d’assurer la reprise des chênes. Donc ce qui a été promis sera bien réalisé en temps opportun", conclut le bourgmestre de Namur.