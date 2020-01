L'avocat s'est employé à démonter point par point les arguments soulevés par l'accusation pour asseoir la préméditation.

La défense de Michel Petersbourg, accusé devant la cour d'assises de Namur pour le meurtre de Nathalie Lahaye le 23 novembre 2017 à Walcourt, conteste la préméditation. D'entrée de jeu, la défense a tenu à clarifier sa position concernant la mort de Nathalie Lahaye en demandant au jury de déclarer la prévention de meurtre établie.

"La différence de vision réside surtout sur la question de la préméditation", souligne Sokol Vljahen, conseil de Michel Petersbourg. L'avocat s'est employé à démonter point par point les arguments soulevés par l'accusation pour asseoir la préméditation. La présence d'une arme, tout d'abord. "Quand on traîne dans un certain milieu, difficile d'en sortir. Michel Petersbourg avait cette crainte et c'est pourquoi il était armé. Cette arme préexistait donc à sa relation avec la victime."

Les menaces, ensuite. "L'accusé s'est disputé avec beaucoup de monde. Il est saoulant, il vous menace, puis il vient s'excuser le lendemain." Sa réaction après les faits, également. "Il va complètement paniquer. Il va appeler tous ses proches pour leur dire qu'il a commis l'irréparable. Pour leur dire au revoir, parce qu'il sait qu'il allait en prison pour de nombreuses années. Il n'a jamais réfléchi son acte. Il tire sur l'amour de sa vie, en pleine journée, au milieu d'une place. Il n'essaye pas de cacher le corps. Il n'a rien préparé."

La défense présente l'accusé comme quelqu'un de difficile, mais aussi de gentil, de serviable, la main sur le cœur. "Michel Petersbourg n'a eu qu'un seul amour dans la vie. Un amour réciproque au début de leur relation. Mais un amour qui ne l'était plus quand ils se sont retrouvés. Elle a compris que ce n'était plus du tout une vie pour elle. Il l'a compris dans la voiture. Et c'est là qu'il a commis l'irréparable."

Le dernier mot est revenu à l'accusé. "Je ne suis pas venu ici pour échapper à la justice", a-t-il déclaré. "Oui, je suis coupable, oui c'est moi qui ai agi et tué Nathalie Lahaye. Mais il n'y avait aucune préméditation. C'est un acte venu des tripes."