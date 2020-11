Outrages et rébellion lors d’un contrôle à Gembloux Namur S.M Le passager d'un véhicule a insulté les policiers et ces derniers ont dû utiliser la force pour le maîtriser. © illu DH

Un contrôle routier a débouché sur une arrestation, dans la nuit de dimanche à lundi, sur la N4 à Gembloux. Les forces de l’ordre ont repéré un véhicule vers 00h30, qui ne respectait pas le couvre-feu. « Il y avait deux personnes à bord. L’un d’eux fêtait son anniversaire. Ils étaient sous l’influence d’alcool. Le contrôle du conducteur s’est bien passé. Celui du passager un peu moins bien », a indiqué le parquet de Namur.

Ce dernier a en effet insulté les policiers et s’est rebellé. « Ils ont dû utiliser la force pour le maitriser. » L’homme a été placé en cellule au commissariat et doit être libéré ce lundi matin. Il sera poursuivi pour outrages, rébellion et non-respect des règles Covid.