Après plus de 4 ans de fouilles archéologiques et de travaux, le nouveau parking Confluence, situé au cœur de Namur, ouvre ses portes.

Comme son nom l’indique, ce nouveau parking se situe sur le site du Grognon, à la confluence de la Sambre et de la Meuse. Le parking en lui-même est composé de 4 étages souterrains de 5.000 mètres carrés chacun, permettant d’accueillir au total 670 places de stationnement (dont 120 seront louées en semaine pour les besoins du Parlement de Wallonie). Il s’étend jusqu’à 12 mètres en-dessous du sol, soit 9 mètres sous le niveau de la Meuse et de la Sambre.

Il propose par ailleurs un accès dédié, ainsi qu’une zone réservée pour les motos (20 places) et les vélos (53 places). Il offre également aux cyclistes et aux motards la possibilité d’y entreposer leur équipement via une consigne gratuite.

Vu la localisation, les ingénieurs et les architectes ont prévu plusieurs dispositifs anti-crue. Côté Meuse, sur le quai, sous la passerelle, deux batardeaux étanches ont été placés : l’un se relève en sortant du sol et l’autre se referme comme une porte. Ces obstacles mécaniques doivent éviter, si la Meuse déborde, que l’eau ne rentre par le premier étage du parking.

En cas d’inondation encore plus exceptionnelle, il est même possible d’immerger le dernier niveau pour garantir la stabilité de la construction.

Comme le Parking du Beffroi, le parking Confluence est équipé des dernières technologies telles que l’entrée sans contact via la reconnaissance de plaque, la possibilité de réserver son emplacement en ligne et la compatibilité avec la Pcard +.

Cette carte de stationnement, disponible gratuitement sur simple demande (www.pcard +), offre de nombreux avantages, dont un forfait soirée dans les parkings Beffroi et Confluence, ainsi qu’une réduction de 10 % dans ces 2 parkings, gérés par Interparking.

JVE