Début octobre 2019, la chaîne Huggy's Bar avait ouvert un restaurant éphémère, pour une durée de deux mois, au food market Craquage à Namur. Une période test, avant une potentielle ouverture définitive si les retombées étaient positives. « Nous savions que nous étions très attendus par les Namurois, mais leur accueil a dépassé nos espérances », indique le CEO Thomas Mémurlin. Résultat, la chaîne a décidé d'ouvrir un restaurant fixe, dans la capitale wallonne.

L'ouverture officielle du Huggy's Bar namurois est prévue ce lundi 28 septembre, au 9 rue de l'Ouvrage. L'établissement sera ouvert tous les jours de la semaine de 12h à 22h, non-stop. Il s'agit du onzième restaurant de la chaîne. Au menu : 43 Burgers gourmets, composés de produits belges et de préparations maison, mais aussi des produits réalisés sur-mesure, tels que leurs buns maison – le pain à Burgers – et leurs huit bières artisanales, brassées en collaboration avec la Brasserie C.