François Delahaut, des cafés Delahaut actuellement basés à Suarlée reste optimiste et croise les doigts. "L’Horeca a vraiment besoin d’ouvrir ses portes, sinon cela risque d’être la révolution. Si les chiffres restent stables, il n’y a pas de raison de postposer cette ouverture. De notre côté, on se pliera aux exigences du gouvernement, même si rien ne prouve que le virus circule plus dans le secteur de l’Horeca qu’ailleurs. Au contraire, nous sommes très vigilants et les cafés/restaurants présentent sans doute plus de sûreté qu’ailleurs, quand on sait les mesures sanitaires strictes qui y sont appliquées", précise-t-il.