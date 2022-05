Dans le cadre des Portes Ouvertes des membres de Nature et Progrès, association de sensibilisation, d’information et de conscientisation du grand public aux problématiques environnementales et sociétales, le maraîcher namurois Luc De Munck invite le public à partir à la découverte de son jardin (Les Jardins de la Vequée) de plus de 1,5 Ha, dans sa deuxième année de conversion en bio.

« Les visiteurs auront un libre accès au champ et aux serres tunnel pour découvrir une production de légumes & fruits selon les principes du sol vivant et de l’agroécologie. Ils pourront également participer à une démonstration et au partage de quelques tâches du quotidien du maraîcher bio diversifié sur petite surface », indique Nature et Progrès.

Visite du samedi : 10h-18h; visite du dimanche : 10h-15h

Adresse : Avenue de la Vecquée, 47 - 5000 Namur