Pas d'écrans géants pour l'Euro 2021 : "Pour 50 personnes, ça ne serait ni viable, ni rentable" Namur

L’Euro 2021 de football débutera le 11 juin prochain. Un événement pour lequel nos Diables rouges sont évidemment qualifiés. En phase de poule, ils affronteront le Danemark à Copenhague, la Russie et la Finlande à Saint-Pétersbourg. Malheureusement, et comme on pouvait s’en douter, il n’y aura pas d’écrans géants pour suivre leurs prestations.