Mercredi après-midi, à l’issue de la 36e conférence des bourgmestres de la province de Namur depuis le début de la crise sanitaire, le gouverneur Denis Mathen a tenu une conférence de presse pour faire le point sur la situation.

"La grande majorité des bourgmestres, eu égard à leurs caractéristiques et spécificités locales, trouvent peu pertinente une éventuelle mesure de confinement nocturne à l’échelle provinciale, voire même uniquement dans certaines plus grandes villes de la province. Il n’y aura dès lors pas d’arrêté de police dans ce sens, comme en Hainaut et à Liège." Pour Denis Mathen, cette décision ne relève pas de la sphère de compétence des gouverneurs, mais bien du fédéral.

Le gouverneur est bien décidé à continuer de communiquer et sensibiliser. Ainsi, la campagne fédérale 11millionsderaisons.be sera déclinée de façon locale. pour toucher différents publics : "On le fait aussi parceque le Bunker nous manque" pour les étudiants namurois, "On le fait aussi parcequ’on veut à nouveau rire sans retenue" pour Rochefort, la ville du rire, "On le fait aussi parcequ’on ne veut pas rater les prochaines Wallos" pour les Namurois,… Des déclinaisons sont prévues pour les étudiants de la ville de Gembloux, pour les marches de l’Entre-Sambre-et-Meuse, pour la croisette de Dinant,…

"Dans le même temps, il faut insister sur le respect des règles actuelles prévues par l’arrêté ministériel modifié le 8 octobre, particulièrement l’interdiction de rassemblement au-delà de 4 personnes : outre ma dernière circulaire aux zones de police et unités fédérales de police du 7 octobre, un nouveau renforcement des contrôles de police sera prévu sur tout le territoire de la province, axée sur les rassemblements et la consommation d’alcool sur la voie et lieux publics, avec prochainement une opération intégrée spécifique sur la problématique des rassemblements.", indique Denis Mathen.

D’autres mesures complémentaires sont prises par arrêté de police : les activités de porte à porte dans un cadre ludique ou folklorique sont interdites et ce notamment dans le cadre d’Halloween. Le port du masque, ou toute alternative en tissu, est obligatoire pour toute personne à partir de 12 ans, dans les parties accessibles au public des bâtiments public. Le port du masque, ou toute alternative en tissu, est obligatoire pour toute personne à partir de 12 ans, dans les cimetières à partir du 30 octobre au 3 novembre 2020 inclus.

Enfin, concernant les buvettes, Denis Mathen indique ceci : "A la demande des bourgmestres lors de notre réunion de ce jour, j’ai décidé avec mes collègues du Hainaut et de Liège, de laisser courir mon arrêté de fermetures des buvettes/cafétérias du 9 octobre. Ces établissements doivent dès lors rester fermés. Cet arrêté sera évalué à la lumière d’une part des décisions qui seront prises par le comité de concertation (fédéral et régions) ce vendredi 17 octobre, d’autre part des résultats des contrôles qui seront effectués."

Et au gouverneur de conclure : "Garder une cohérence entre toutes les mesures et niveaux de pouvoir, c’est parfois compliqué"

JVE