La Confrérie Royale du Grand Feu Traditionnel de Bouge vient d’annoncer l’information ou plutôt de confirmer ce qui était pressenti. « Comme vous vous en doutez, notre Grand Feu n'aura pas lieu en 2021. La crise sanitaire mondiale que nous connaissons a eu raison de notre bûcher et ce, pour notre plus grande tristesse. L'édition suivante n'en sera que plus belle, plus courue, plus festive.»

Dans le Namurois, ce Grand Feu, d’une hauteur de quinze mètre, est habituellement célébré le premier dimanche de Carême. Il annonce la fin de l’hiver et l’avènement du printemps qui marque la fin des veillées.

Depuis 1979, sept bûchers sont allumés sur le territoire namurois, un à Bouge et six à la périphérie (Loyers-Bossimé, Erpent -Val, Erpent-Les Bleuets, Erpent-Bois Williame, Wépion-La Pairelle et Namur-Citadelle.

La légende dit que celui qui arrive à observer les sept feux est protégé des sorciers et des grimaciers pendant un an.

Rendez-vous donc en 2022 !