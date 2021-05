Namur: "Pas des fêtes de Wallonie traditionnelles" Namur Grégory Piérard. © D.R.

L’un des objectifs prioritaires du Comité Quartier Saint-Loup - François Bovesse est de nouer des contacts culturels entre Namur et d’autres pays francophones. Il accueille régulièrement des artistes francophones venant de France, du Canada ou d’Afrique. La musique classique le jazz, la chanson française et le folklore wallon sont également au cœur des activités. Il faudra faire le deuil de tout cela cette année. "J’ai été très étonné d’entendre que l’édition 2021 serait quasiment un retour à la normale", explique David Dannevoye, le président du Quartier. "On est favorable plus que jamais à une programmation et c’est très bien d’organiser des concerts mais des fêtes de Wallonie, ce n’est pas que cela. Il faut aussi et surtout de la vie dans les quartiers.