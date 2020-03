Easyfairs Belgium dit vouloir préserver la santé de ses exposants, visiteurs et collaborateurs.

L'édition du salon Autonomies, qui devait se dérouler les 7, 8 et 9 mai 2020 à Namur Expo, est annulée. "Confrontée à cette situation imprévisible et sans précédent causée par l'ampleur exceptionnelle de l'épidémie du coronavirus aux niveaux belge et mondial, Easyfairs Belgium souhaite avant tout préserver la santé de ses exposants, visiteurs et collaborateurs", justifie Easyfairs.

"C'est pourquoi, alors que les autorités fédérales n'ont à ce jour pas étendu les mesures de confinement au-delà du 19 avril, la société prend à contrecœur la décision préventive d'annuler la 10e édition du salon Autonomies qui devait avoir lieu à Namur Expo du 7 au 9 mai. Cette conclusion mûrement réfléchie découle d'une concertation étroite avec son partenaire majeur, l'AVIQ, qui organisait aux mêmes dates l'événement enVIE d'amour, dans le hall annexe", annonce l'oranisation.

Salon en faveur de l’inclusion, Autonomies est devenu le rendez-vous de toute une communauté : usagers, aidants proches, sphère associative et professionnels du secteur. Depuis 2016, l’AVIQ organise à côté Envies d'amour, un événement conjoint dont l’objectif est d’aborder la thématique de la vie sexuelle, relationnelle et affective des personnes en situation de handicap et d’agir pour leur autonomie.

"Soucieuses de permettre aux visiteurs d'assister à cet événement inclusif et de donner la possibilité aux participants de présenter leurs solutions adaptées avant la prochaine échéance initialement prévue en 2022, Easyfairs Belgium et l'AVIQ annoncent d'ores et déjà que les salons Autonomies et enVIE d'amour seront reprogrammés à Namur Expo dès l'année prochaine, les 6, 7 et 8 mai 2021", indique Easyfairs, consiente qu'il s'agit d'une rendez-vous rare et attendu du secteur.