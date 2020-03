Un screening des bâtiments et des forces en présence est opéré afin de procéder à un véritable confinement des personnes vivant en rue la journée

L'abri de nuit centalisé au hall sportif de Basse Enhaive accueille chaque soir environ 55 personnes dans des conditiosn qui s'améliorent de jour en jour. "Grâce au travail du relais santé, une détection est faite avec une prise de température systématique. Nous dispososn désormais, avec le concours de la province, d'un endroit pour confienr les sans-abri qui présenteraient des symptômes. cela diminue les inquiétudes des personnes qui dorment sur place", se félicite le président du CPAS de Namur en charge des affaires sociales Philippe Noël.

Il manque encore un outil pour compléter l'offre dans cette situation de crise: un abri de jour. Ce sera chose faite d'ici à la fin de la semaine, selon Philippe Noël. Un screening des locaux et des forces en présence est en cours, tant parmi le personnel du CPAS qu'au sein des associations namuroises, en ce début de semaine. Un accueil de jour devrait être proposé aux personnes vivant dans la rue entre 7h et 21h dans la foulée. Ils pourront dès lors se protéger et protéger les autres comme n'importe quel citoyen à Namur.

"Cela répondra à une attente et un besoin. Il ne faut pas croire que ce public est indifférent à la pandémie et imperméable à l'actualité: il est inqiet comme tout le monde et la situation actuelle en journée n'est pas idéale", poursuit le président du CPAS qui veillera à ce que le local mis à disposition ne soit pas trop éloigné de celui de nuit à Basse-Enhaive et des autres lieux encore ouverts pour les SDF.

Le relais social urbain namurois lance à ce sujet un appel aux volontaires. "Afin de permettre l’accueil 24h/24h du public sans-abri présentant des symptômes dans le lieu de confinement (locaux de l’internat de l’école hôtelière provinciale) et afin d’assurer la continuité des soins assurés par le Relais Santé, les besoins sont les suivants: renforts infirmiers pour le relais santé et toute personne ayant une expérience dans le secteur de l’action sociale et qui peut assurer une présence dans le lieu pendant la journée et/ou la nuit", résume le RSUN qui dispose désormais d'une page Facebook en plus de son site: https://rsun.jimdo.com/

Un document reprenant les missions des volontaires sera envoyé à toutes personnes intéressées. Celles-ci peuvent se faire connaître par mail à marie.gerard@rsunamurois.be.

Les demandes sont aussi criantes en matière d'hygiène et de lessive. Après une période d'ouvertures irrégulières liées notamment à l'âge et au confinement des bénévoles, la Croix Rouge a à nouveau proposé ses services au Trou Perduà Jambes. "Notre équipe de volontaires est là pour accueillir les sans-abris dans le cadre du dispositif commun mis en place par la commune, le CPAS et le Relais Social Urbain Namurois pour leur permettre l'accès à l'hygiène corporelle: douches, buanderie, vestiaire ainsi qu'un sourire (sous le masque...) et une tasse de café et un croissant", annonce l'équipe.

Les bénévoles remercient la boulangerie Bodart (Place d'Armes) pour sa générosité constante et lance un appel aux dons. "Nous allons bientôt manquer de certaines denrées précieuses pour continuer notre action dans la durée: vêtements hommes: sous-vêtements, chaussettes chaudes, chaussures de marche ou de sport, survêtements et joggings, ceintures, bonnets (polaires)... Mais aussi des produits désinfectants de toutes sortes (gel hydroalcoolique, Dettol ou similaire, Ethanol...), savon et shampoing en doses individuelles, gants butyl, essuie-tout, lessive liquide et adoucissant etc."

Dépôt possible au Trou Perdu 7 à Jambes tous les matins de 9h à 12h en respectant les prescriptions sanitaires: livraison sans contact.