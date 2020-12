Est-ce vraiment une surprise? Patrick Pynnaert, un des deux élus DéfI du conseil provincial et donc membre de la majorité MR-cdH-DéFI a décidé de siéger dorénavant comme indépendant parce qu'il ne peut cautionner la réforme de la province initiée par cette majorité. "Une réforme, même si elle doit se réaliser, mérite de la concertation et de la justesse, cela n'est pas le cas malheureusement et le moment est mal choisi pour l'effectuer. Comme homme et mandataire politique libre je n'ai pas été élu pour casser le service public en pleine crise sanitaire. Je veux, si possible, éviter une souffrance sociale qui est inacceptable dans la période de crise sanitaire que nous traversons", explique Patrick Pynnaert. "La petite enfance, la laïcité, les associations importantes pour notre population comme Bébébus, l'AIS, le Territoire de la Mémoire, Inforjeunes, et j'en passe, sont malmenées par cette reforme. Je ne peux accepter" ajoute le conseiller. Il a donc décidé de quitter le groupe politique DéFI et la majorité à la Province de Namur et de siéger comme conseiller indépendant sur les bancs de l'opposition. Il précise bien qu'actuellement, il ne quitte pas le parti DéfI, mais son groupe politique à la province.

"Il est important pour moi de pouvoir et savoir me regarder dans un miroir le matin et ne pas à devoir baisser les yeux quand je vais avec ma famille visiter notre belle province ou passer une journée au domaine provincial de Chevetogne. Notre programme 2018, sur base duquel nous avons été élus, et l'accord de majorité provinciale dont la presque totalité de la contribution de DéFI ne se retrouvent plus dans les lignes de la majorité suite à cette réforme imposée" ajoute encore Pynnaert.

Voilà qui met donc en danger la majorité au sein du conseil provincial qui ne tient plus qu'à un seul siège. Que représente encore, au sein de celle-ci, DéFI qui ne possède donc plus qu'un seul élu? Parions qu'au moment d'écrire ces lignes, ça discute à tous les niveaux en province de Namur. Suite dans les prochaines heures ....