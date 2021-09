Le conseiller explique : " La tornade de Beauraing et les inondations qui ont touché l’ensemble du territoire provincial namurois, Il faut admettre qu’une seule caserne de protection civile sur l’ensemble du territoire de la Wallonie est insuffisante. La sécurité de nos concitoyens ne peut se jouer sur l'autel des sacrifices budgétaires. Des commissions spécifiques se mettent en place dans les différents hémicycles et le gouverneur de la province de Namur met également en place un groupe de réflexion. Il faut aller plus loin rapidement, en travaillant avec l’institution provinciale qui est bien implantée localement."

Le conseiller propose au collège provincial d’intégrer aux discussions du groupe de réflexion du gouverneur, la création et la mise en place d’une Unité auxiliaire Provinciale de Protection Civile. Cette unité serait constituée de volontaires et d’agents et disposerait de matériels adaptés pour intervenir rapidement sur des zones sinistrées. Cette innovation serait une opportunité de prouver aux détracteurs l’utilité de l’institution provinciale.

Lors de la rentrée politique du conseil provincial du 3 septembre prochain, le conseiller Patrick Pynnaert, demandera la mise en œuvre d’une Unité auxiliaire Provinciale de Protection civile et ce, à la suite des évènements récents que notre province a subis.