"Nous sommes en train de vivre une période inédite. La crise est mondiale. Le marché de l’antiquité et des salles de ventes qui est un marché très convivial est totalement bouleversé. Nous pensons surtout à nos ainés durement touchés par cette crise sanitaire et, à nos amis commerçants, particulièrement ceux actifs dans l’Horeca, pour qui cette situation est un véritable drame économique. Mais malgré ces temps troublés, nous sommes impatients de vous retrouver et de reprendre peu à peu une vie moins confinée", déclare Paul de Sauvage, propriétaire de la salle de ventes Rops qui a programmé une grande vente avec de gros changements pour la semaine prochaine.

Plus de 5.000 lots sont proposés dans une toute nouvelle configuration. Si l'exposition se tiendra bien dans les nouveaux locaux de Rops à Suarlée, la vente se fera principalement en ligne.

"Nous lançons de nouveaux concepts digitaux pour la vente de ce 24 mai. Les 2.200 premiers lots seront vendus en live sur le net via www.drouot.rops-online.be et les 3.000 lots suivants seront vendus sur notre nouvelle plate-forme www.rops-online.be. La crise nous a poussé à franchir un nouveau pas dans le digital pour notre sécurité à tous", explique l'homme d'affaires namurois.