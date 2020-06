Le jeudi 04 juin 2020 vers 15h15, Paul Delimont, un homme âgé de 31 ans, a quitté à pied le commissariat de police situé place du Théâtre à Namur. Depuis il ne s’est plus manifesté.

Paul mesure 1m70 et est de corpulence normale. Il a des cheveux brun clair et possède une dentition incomplète sur le devant. Au moment de sa disparition, il portait un T-shirt rouge avec une inscription sur le devant, un pantalon de training noir avec un motif blanc sur le côté et des chaussures de sport foncées.

Si vous avez vu Paul Delimont ou si vous connaissez l’endroit où il se trouve, veuillez prendre contact avec les enquêteurs ou via le numéro gratuit 0800/30.300