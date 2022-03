Paysans-Artisans : un 18e point de R’Aliment à La Plante pour rallier encore plus de consommateurs Namur J.Do © EDA

La coopérative Paysans-Artisans ouvre son 18e point de R’Aliment à La Plante. Le principe? On effectue sa commande via internet et on passe la chercher. Ici, la vente en ligne vise à booster le tissu social.