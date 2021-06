Paysans-Artisans inaugure ce samedi 12 juin un nouveau magasin de quartier. Coopérative à finalité sociale, Paysans-Artisans a la particularité de compter parmi ses coopérateurs aussi bien des producteurs que des consommateurs. Et ceci se ressent dans l’action portée par le mouvement collectif.

Paysans-Artisans indique : "Du côté des producteurs, ils sont aujourd’hui 120 … , tout bouge. Tout change. Quelque chose se passe. C’est palpable. C’est concret. Car oui, de plus en plus de petits paysans indépendants s’installent ; certains se mettent à valoriser leur production en lançant un magasin à la ferme ; d’autres fermes diversifient leurs productions, innovent, se convertissent au bio, … ; les artisans sont de plus en plus créatifs, s’organisent pour produire tous les produits de base, pour que le circuit court soit une vraie alternative de commercialisation. Cela se marque. Sur les paysages, magnifiés par la diversification de la production. Sur le territoire, animé par l’installation des activités de nouveaux artisans. L’action de Paysans-Artisans se limite d’ailleurs au territoire du grand Namurois (10 communes : Namur, Floreffe, La Bruyère, Jemeppe-sur-Sambre, Sambreville, Fosses-la-Ville, Profondeville, Mettet, Anhée et Yvoir). Ailleurs, ce sont d’autres Coopératives sœurs qui lancent leur propre mouvement. Cela se marque aussi dans les magasins de la Paysans-Artisans. Où l’on montre que la production en circuit court est possible, peut s’organiser. Où les consommateurs sont de plus en plus nombreux. Parce que conscients qu’ils participent, à notre petite échelle, au changement de modèle de production, de commercialisation et de consommation. Enfin, aussi car ce type de petit commerce participe à la vie. À la vie de quartier. Les gens s’y croisent. S’y parlent. S’y sentent accueillis. Parce que les personnes travaillant au sein de la Coopérative ont des métiers diversifiés, qu’ils connaissent les producteurs. Et les consommateurs. Qu’ils sont une partie du lien."

Et de poursuivre : "Ce magasin est la continuité du travail déjà accompli. Et parie sur l’avenir. En espérant qu’il permettra à d’autres producteurs désireux de prendre le pas, de rentrer dans la danse. Et à de nouveaux consommateurs de participer au changement de modèle. Pour la petite symbolique, ce magasin s’installe dans une ancienne pompe à essence. Le mouvement est donc à l’abri d’un coup de pompe."

Pratiquement, les horaires d’ouverture du magasin de La Plante sont : Lundi : 12h – 18h30, Mardi : 10h30 – 18h30, Mercredi : 10h30 – 18h30, Jeudi : 10h30 – 18h30, Vendredi : 10h30 – 18h30, Samedi : 9h – 18h30. L’agencement et la signalétique ont été réalisés par les partenaires habituels de Paysans-Artisans : Miloute et Nausicaa. Un petit espace lumineux et joyeux, tout en matériaux et mobiliers de récup’.