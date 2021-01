Entre janvier et novembre 2013, une dame originaire de Couvin a été la cible de nombreux faits de harcèlement à la suite d’une séparation amoureuse. Son ancien compagnon a mal vécu la rupture et a voulu le faire payer à son ex. Plusieurs préventions lui sont reprochées.

Comme celles d’avoir été l’auteur de nombreux appels téléphoniques et messages écrits, harcelants et menaçants. Il a aussi crevé les pneus de sa voiture, sectionné un tuyau de sa cuve à mazout et dégradé deux autres véhicules et du mobilier extérieur appartenant à la mère et une amie de la victime.

Toujours dans ce contexte de vengeance, cet individu a également demandé à un de ses amis de lancer un cocktail Molotov chez son ex. Il s’est exécuté et l’a lancé sur la façade de son logement. Ce dernier devait également commettre un vol chez cette femme. Mais il s’est trompé de maison et a cambriolé celle d’en face.

Tous deux ont été condamnés ce mercredi matin par le tribunal correctionnel de Dinant à des peines de 120 et 150h de travail. Des peines moins lourdes que celles prononcées par défaut en mars 2018 puisqu’ils avaient écopé de 15 et 20 mois de prison ferme.