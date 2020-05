Elles fabriquent des masques pour la collectivité avec leur propre matériel qui tombe en panne: la ville semble réceptive à un geste à leur égard.

Tout le monde le sait: la plupart des masques qui permettent de protéger les autres ont été fabriqués par des couturières bénévoles. Le souci, c'est que certaines ont dû arrêter la production car leur machine à coudre personnelle était en panne. Certaines ont pu la faire réparer, à leurs frais; d'autres pas encore. Ce qui a retenu l'attention de la chef de groupe PS à Namur Éliane Tillieux.

"Puisque le conseil communal est trop loin, j'ai envoyé par mail une proposition au collège et tant le bourgmestre Maxime Prévot que l'échevin de la cohésion sociale Philippe Noël ont semblé partants" , se réjouit la conseillère de l'opposition. D'autant plus que la ville et le CPAS ont largement fait et font toujours appel à elles pour fabriquer des sur-blouses et des masques.

"Ce travail de couture est la plupart du temps réalisé à domicile compte tenu des mesures de confinement, avec du matériel personnel propre et généralement non professionnel", souligne Éliane Tillieux. Avec la cadence de fabrication, le nombre de couches et de plis, ce sont des aiguilles qui cassent et des machines qui tombent en panne. "Même si on ne les rétribue pas pour leurs journées de travail car c'est du bénévolat, la ville pourrait tenir compte de ces défaillances engendrées par ce service à la population", suggère la conseillère.

Plusieurs formules sont possibles: un bon de réparation chez un professionnel, un service technique à offrir en association avec le repair café, une école, un centre de formation ou une asbl capable d’assurer les entretiens et réparations des différents modèles de machines, avance la conseillère. "Nous pourrions de la sorte marquer tout notre respect et notre admiration pour ces courageux bénévoles".

Le collège devrait se pencher sur le sujet incessamment.