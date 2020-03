La ville prend en charge l'organisation de la distribution, la mise à jour des listes de bénéficiaires, la recherche de solutions alternatives…

Face à la pénurie de masques qui touche actuellement le secteur des soins de santé et des acteurs de 1ère ligne, la Ville de Gembloux se mobilise : organisation de la distribution, mise à jour des listes de bénéficiaires, recherche de solutions alternatives… "Nous faisons le maximum pour venir en aide aux prestataires de soins, dans le respect des consignes reçues et dans la limite des stocks disponibles", annonce la ville.

La Ville de Gembloux a ainsi remis 200 lots de 50 masques aux institutions résidentielles concernées. Elle a également distribué 39 lots de 50 masques auprès de 70 infirmier(e)s à domicile, après avoir dû vérifier, corriger et compléter les listes de destinataires fournies par l’INAMI et l’AVIQ. "En raison des priorités établies par les autorités fédérales et régionales, les autres prestataires de soins (pharmaciens, kinés, dentistes…) ne sont malheureusement pas concernés par ces premières distributions. Le matériel mis à disposition étant largement insuffisant, la Ville de Gembloux mobilise toutes ses ressources pour obtenir des masques supplémentaires et assurer leur distribution auprès d’un maximum d’intervenants."

Vous êtes prestataires de soins en attente de masques de protection ? Prenez contact avec M. Benoit MALISOUX (Tél. : 081/625.551 – benoit.malisoux@gembloux.be)

A l’initiative de citoyens volontaires et en bonne collaboration avec les services de la Ville, des masques artisanaux sont en cours de fabrication, pour pallier la pénurie actuelle.

Vous souhaitez contribuer à la réalisation de tels masques ? Vous souhaitez en obtenir dans le cadre de vos activités professionnelles ? Rejoignez le groupe Facebook « masque tissus solidarité covid 19 gembloux » ou prenez contact avec Mme Christelle PILETTE (Tél. : 081/626.334 – christelle.pilette@gembloux.be)