Il y a peu, Simon et Clémence, les enfants de Laurence, ont passé l’une ou l’autre soirée chez leur papa. Le couple est en effet séparé. Le dimanche, le père se sent très mal et présente les symptômes du Covid. "Il a appelé le 1733 et a reçu un code pour que lui et ses enfants aillent se faire tester le lendemain. Ayant été moi aussi en contact avec les enfants, je téléphone également au 1733 et je reçois tout de suite 2 codes pour me faire tester le mardi et vendredi et j’obtiens directement un certificat de quarantaine jusqu’à dimanche", explique Laurence qui ne comprend pas : pourquoi est-elle mise en quarantaine contrairement à son ex-mari et ses enfants qui eux sont directement concernés. Et pourquoi deux tests pour elle et un seul pour les enfants et leur papa ?