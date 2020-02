Actuel parking, la place sera rendue aux piétons avec un espace ouvert qui permettra d'amuser les enfants en été grâce à sa fontaine sèche

Permis a été octroyé pour l'aménagement de la Place Maurice Servais. Une bonne nouvelle pour l'échevine de l'urbanisme Stéphanie Scailquin qui se réjouit de voir "la place rendue aux piétons, avec une dynamique commerciale nouvelle, un kiosque d'architecture contemporaine rappelant les matériaux du centre ancien et un espace ouvert qui permettra d'accueillir et d'amuser les enfants en été grâce à sa fontaine sèche".

© VDN



En juin 2018, la Ville de Namur présentait aux habitants et commerçants, les options retenues pour l’aménagement futur de la place Maurice Servais. L'objectif est, avec l'arrivée de parkings souterrains, de faire de cette place donnant sur la station basse du téléphérique un lieu vivant. Les objectifs du réaménagement de cette place sont de donner une vision dynamique, accueillante et représentative de la Ville d’histoire et capitale de la Wallonie; de créer un endroit convivial, tant pour les riverains que pour les touristes, d'établir une connexion plus agréable entre le piétonnier et le nouveau téléphérique et d'étudier un aménagement polyvalent (terrasses, spectacles, animations culturelles,