Le Ministre de l’Economie Willy Borsus a signé un refus de permis d’implantation commerciale suite au recours de l’enseigne russe « MERE », chaîne de supermarchés discount, en vue de s’implanter dans l’ancien « Trafic » de Couvin, annonce son cabinet ce mardi.

Les critères de délivrance du permis d’implantation commerciale ne sont pas tous rencontrés. « Les décisions doivent être motivées sur base des quatre critères visés dans le Décret relatif aux implantations commerciales à savoir : la protection du consommateur ; la protection de l’environnement urbain ; la politique sociale et la mobilité durable. Le projet est situé au sein d’un ancien hangar positionné entre la carrière et le chemin de fer, au nord du complexe commercial « La Couvinoise » qui engendre un flux de circulation déjà très important. De plus, ce commerce ne dispose pas de parking directement accessible mais partage un parking avec le commerce voisin. L’accès au site nécessite de traverser le passage à niveaux.

En ce qui concerne la mobilité, des avis défavorables par le SPW et Infrabel au regard de la problématique du flux de véhicules supplémentaires au niveau du passage à niveau et le risque accru d’accidents (remontée de files, … etc.).

De plus, la Ville de Couvin est déjà bien équipée dans son offre commerciale et il n’y a pas lieu de renforcer davantage l’offre.