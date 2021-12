Dans la continuité des importantes actions de sécurisation organisées ces dernières semaines dans le quartier de la gare de Namur, une nouvelle opération d’envergure s’est déroulée ce 09 décembre 2021 dans le quartier du Square Léopold, indiquent incent Macq, Procureur du Roi et Olivier Libois, Chef de Corps de la Zone de Police Namur Capitale

"Les enquêteurs du Service Enquêtes & Recherches menaient une enquête judiciaire depuis plusieurs semaines dans le cadre d’un trafic de stupéfiants organisé aux abords du Square Léopold, dans les rues Rogier et Borgnet. Une action répressive a été mise en place le 09/12. Cette opération policière a sollicité l’appui de nombreux membres du personnel de la Zone de Police (Service Enquêtes & Recherches ; Groupe d’Interventions Spéciales ; Service Intervention - Police-Secours ; Service d’Appui canin.) mais également le renfort de services fédéraux (CIK et Appui canin stupéfiants). Au total, ce sont plus de 40 policiers qui ont participé activement à cinq perquisitions (dont quatre simultanées) afin d’interpeller le suspect principal et plusieurs personnes impliquées à différents niveaux dans ces faits de vente ou présentation à la vente de produits stupéfiants."

Lors de cette opération, de nombreux éléments matériels ont été découverts et saisis au cours des perquisitions : pilules d’ XTC (ecstasy) ; cocaïne, marijuana, argent liquide. 7 personnes ont été privées de liberté et 3 ont été placées sous mandat d’arrêt par le Juge d’Instruction en charge du dossier.

"Le trafic de stupéfiants est souvent lié à d’autres phénomènes criminels tels que les vols et agressions et participe activement au sentiment d’insécurité de la population. C’est la raison pour laquelle la lutte contre ce phénomène est et restera une priorité pour les divers services de la Zone de Police ainsi que pour ses autorités judiciaire et administrative."