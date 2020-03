Les hôpitaux ont placé certains travailleurs en chômage temporaire pour force majeur: un comble dans un secteur où l’activité bat son plein, dit le sydicat

"Comme chez ses collègues du Réseau Hospitalier Namurois, le CHR Sambre et Meuse a décidé de placer certains travailleurs en chômage temporaire pour force majeure… Un comble dans un secteur où l’activité bat son plein !", dénonce Marie Tillière, secrétaire permanente Soins de Santé à la CSC. Les deux sites, Namur et Auvelais, sont concernés. "La présence de la majorité des agents est indispensable au bon fonctionnement de l’institution. Certaines fonctions peuvent télétravailler, mais pour certains cela n’est pas possible comme le service des cuisines, le personnel des guichets d’accueil…"

Selon elle, la solution du chômage temporaire ne devrait pas être appliquée. "A la différence du secteur privé, une circulaire wallonne est applicable. Elle est claire : le personnel doit être placé en dispense de service (100% du salaire à charge de l’employeur). Vu la situation financière de l’association, à peine redressée (nous sortons d’un plan de relance de 3 ans), la solution chômage temporaire semble nécessaire", relate la permanente syndicale..

Et là aussi, c’est clair, selon elle: le pouvoir local doit tout mettre en oeuvre pour garantir le maintien des droits de ses travailleurs et compenser toute perte afférente. L’ONEM, malgré l’incongruité de la demande, a accepté le chômage temporaire. La CSC Services publics a immédiatement sollicité la finalisation des discussions et la précision du fonctionnement envisagé.

"Sur le terrain, les agents ne savent plus à quel saint se vouer tant les dispositions présentées oralement diffèrent d’un service à l’autre. Une communication précise détaillant les accords pris est donc indispensable. Ce lundi 30 mars, nous n’avons obtenu aucune réponse ! Pire que cela, une note de service a été communiquée vendredi à l’ensemble du personnel. L’autorité a unilatéralement décidé de placer certaines personnes en chômage temporaire". Elle dénonce une opacité dans le processus.

"Même si la situation demande quelques souplesses dans les méthodes de concertation, il est d’autant plus inquiétant de constater un bypassage régulier des instances de concertation. Il n’est pas rare que des décisions soient appliquées sur le terrain avant même d’être discutées ! A l’heure de la solidarité, dans un secteur fortement impacté par la crise du Coronavirus, la CSC Services publics ne peut comprendre la décision du CHR Sambre et Meuse et son absence de réponses."

Elle lance une série de pistes pour les personnes mises au chômage. "Pourquoi, dans une logique de service public, ne pas travailler solidairement ? Même si certains ne peuvent prester leur métier certains jours, ne peuvent-ils pas être utiles à l’effort collectif ? Pourquoi ne pas mettre en place des initiatives pour soulager les soignants? Un accueil de leurs enfants? Un service de courses? La préparation d’un repas chaud? De l’aide logistique pour le matériel de protection? Ou encore des services pour venir en aide aux plus fragiles à domicile?"