Une délégation d'une dizaine de représentants de la Confédération belge du Bois et de la Fédération des Propriétaires ruraux de Wallonie a été reçue jeudi en début d'après-midi par le gouvernement wallon. "Une rencontre constructive", a estimé le ministre-président wallon, Elio Di Rupo, au terme de l'entretien. Le secteur forestier manifestait jeudi à Namur pour dénoncer l'impact de la gestion de la peste porcine africaine sur son activité.

Depuis le 17 septembre 2018, tout le secteur forestier et de la transformation du bois (propriétaires, entrepreneurs de travaux forestiers, exploitants forestiers, pépiniéristes) est en effet à l'arrêt dans plus de 30.000 ha de forêts, à la suite de l'interdiction d'accès qui touche les zones infectées par le virus. Des dizaines d'emplois ont été perdus et des centaines sont menacés à terme, selon les représentants de la filière.

"Nous comprenons les préoccupations du secteur et nous devons y répondre dans un cadre légal et sanitaire", a de son côté expliqué Elio Di Rupo. "Le gouvernement est disposé à assouplir certaines modalités des décrets qu'il a pris" mais doit, pour ce faire, consulter la Commission européenne en ce qui concerne les indemnisations et l'AFSCA, l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire, pour le volet sanitaire.

"Sur le principe, nous n'avons pas de problème à rouvrir les forêts aux activités forestières mais sous les conditions sanitaires édictées par l'AFSCA à qui nous avons demandé un avis d'urgence", a ajouté la ministre régionale en charge des Forêts, Céline Tellier.

Cet avis est attendu au plus tard en mai, l'interdiction d'accès aux zones infectées ayant été prolongé jusque-là.